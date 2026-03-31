Карта бойових дій в Україні на 31 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1497-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема від авіаударів постраждали Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області; Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Борівська Андріївка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів в районах Березового, Калинівського, Злагоди та у бік Олександрограда й Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Гуляйпільське, Староукраїнка й Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько