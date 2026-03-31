Втрати ворога станом на 31 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1497 добу повномасштабної війни становлять 1 297 670 осіб.
Втрати Росії у війні на 31 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 березня втратила:
- особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб
- танків – 11 826 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
- артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
- РСЗВ – 1 709 (+1) од.
- засоби ППО – 1 338 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
