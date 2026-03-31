Потери врага по состоянию на 31 марта 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1497 сутки полномасштабной войны составляют 1 297 670 человек.
Потери России в войне на 31 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 297 670 (+970) человек
- танков – 11 826 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 324 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 39 110 (+61) ед.
- РСЗО – 1 709 (+1) ед.
- средства ПВО – 1338 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) ед.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199) ед.
- специальная техника – 4105 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
