Потери врага по состоянию на 31 марта 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1497 сутки полномасштабной войны составляют 1 297 670 человек.

Потери России в войне на 31 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 марта потеряла:

личного состава – близко 1 297 670 (+970) человек

человек танков – 11 826 (+2) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 324 (+7) ед.

ед. артиллерийских систем – 39 110 (+61) ед.

ед. РСЗО – 1 709 (+1) ед.

средства ПВО – 1338 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199) ед.

ед. специальная техника – 4105 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 31 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 267 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.

