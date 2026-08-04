Карта боевых действий в Украине на 4 августа 2026 года

Продолжается 1623-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 258 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10712 дронов-камикадзе и осуществил 3251 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, 11 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил одну авиабомбу, совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Волоховка, Паламаровка.

На Купянском направлении произошло две атаки врага в районе Петропавловки и в сторону Шейковки.

На Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

В Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподгородное.

В Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветково, Волшебное и в районе Железнодорожного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и Новояковловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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