Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,15

EUR

51,64

+0,37

Готівковий курс:

USD

44,85

44,70

EUR

51,65

51,41

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 258 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10712 дронів-камікадзе та здійснив 3251 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув одну авіабомбу, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Волохівка, Паламарівка.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та в бік Шийківки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районі Зарічного та в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Діброва.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік населеного пункту Калинівське.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне та у районі Залізничного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Плавні та у бік Новояковлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько