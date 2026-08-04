Втрати ворога станом на 4 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1623 добу повномасштабної війни становлять 1 451 750 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб;

танків – 12 237 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.;

артилерійських систем – 47 331 (+55) од.;

РСЗВ – 2 000 (+4) од.;

засобів ППО – 1 538 (+5) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 129 817 (+379) од.;

спеціальної техніки – 4 492 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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