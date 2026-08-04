- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 4 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1623 добу повномасштабної війни становлять 1 451 750 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб;
- танків – 12 237 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.;
- артилерійських систем – 47 331 (+55) од.;
- РСЗВ – 2 000 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 538 (+5) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 129 817 (+379) од.;
- спеціальної техніки – 4 492 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.