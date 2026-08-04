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Потери врага по состоянию на 4 августа 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1623 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 451 750 человек.

Потери России в войне на 4 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 451 750 (+1 240) человек;
  • танков – 12 237 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 079 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 47 331 (+55) ед;
  • РСЗО – 2 000 (+4) ед.;
  • средств ПВО – 1 538 (+5) ед;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2124 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792) ед;
  • крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 129 817 (+379) ед;
  • специальной техники – 4 492 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 117 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 4 августа 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько