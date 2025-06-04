Карта боевых действий в Украине на 4 июня 2025 года

Продолжается 1197-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 июня 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 6111 обстрелов, из них 90 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3669 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Осоевка, Большой Прикол Сумской области; Коптево, Попов Яр, Мирноград, Мирное, Сухой Яр, Новомихайловка, Комар, Федоровка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский состав боеприпасов.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боев в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Загрызового, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девятнадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Колодцев, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону населенного пункта Григоровка. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шестнадцать атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят пять атак агрессора в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленовки, Зверевого, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Мира.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили тридцать два вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровно, Свободного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Богатыря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении, вблизи Степного и Щербаков, захватчики совершили пять напрасных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло двадцать шесть боестолкновений. Враг нанес 231 артиллерийский обстрел, из них один – из реактивной системы залпового огня, совершил семнадцать авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемых авиационных бомбы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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