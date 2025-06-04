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Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1197 добу повномасштабної війни становлять 991 820 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб,
- танків ‒ 10 884 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7) од,
- артилерійських систем – 28 711 (+88) од,
- РСЗВ – 1402 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 1176 (+0) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176),
- крилатих ракет ‒ 3271 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 730 (+123) од,
- спеціальної техніки ‒ 3907 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни
Уточнюється, що 36 дронів збито вогневими засобами ураження, 25— локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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