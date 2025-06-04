Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1197 добу повномасштабної війни становлять 991 820 осіб.

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Втрати Росії у війні на 4 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 червня втратила:

особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб,

танків ‒ 10 884 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7) од,

артилерійських систем – 28 711 (+88) од,

РСЗВ – 1402 (+0) од,

засобів ППО ‒ 1176 (+0) од,

літаків – 413 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176),

крилатих ракет ‒ 3271 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 730 (+123) од,

спеціальної техніки ‒ 3907 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни

Уточнюється, що 36 дронів збито вогневими засобами ураження, 25— локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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