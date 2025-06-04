- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 4 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1197 сутки полномасштабной войны составляют 991 820 человек.
Потери России в войне на 4 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июня потеряла:
- личного состава – около 991 820 (+1020) человек,
- танков ‒ 10 884 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 678 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 28 711 (+88) ед,
- РСЗО – 1402 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1176 (+0) ед,
- самолетов – 413 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 924 (+176),
- крылатых ракет ‒ 3271 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подлодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 730 (+123) ед,
- специальной техники – 3907 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 4 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 61 враждебный БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны
Уточняется, что 36 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 25 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .