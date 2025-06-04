Потери врага по состоянию на 4 июня 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1197 сутки полномасштабной войны составляют 991 820 человек.

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Потери России в войне на 4 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июня потеряла:

личного состава – около 991 820 (+1020) человек,

танков ‒ 10 884 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 678 (+7) ед,

артиллерийских систем – 28 711 (+88) ед,

РСЗО – 1402 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 1176 (+0) ед,

самолетов – 413 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 924 (+176),

крылатых ракет ‒ 3271 (+0),

кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,

подлодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 50 730 (+123) ед,

специальной техники – 3907 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 4 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

61 враждебный БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны

Уточняется, что 36 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 25 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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