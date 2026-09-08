Карта боевых действий в Украине на 8 сентября 2026 года

Продолжается 1658-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 244 боевых столкновений.

Вчера противник совершил 99 авиационных ударов, во время которых сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8495 дронов-камикадзе и совершили 2508 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 26 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Бессалевка, Кореньок, Ломленко, Горки, Ровно, Нескучное, Рогизное, Писаревка, Садки, Новая Сечь, Мирополье, Малая Слободка Сумской области; Хреновка, Красный Хутор Черниговской области. Толстодубово, Лужки и Уланово подверглись авиаударам.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и две позиции артиллерии окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано семь штурмовых действий противника. Агрессор произвел 107 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из них – с применением РСЗО. Нанес четыре авиационных удара с применением 12 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Захватчики пытались продвинуться у Старицы, Лимана, Волоховки, Чайковки, Домашнего и в направлении Петро-Ивановки, Радьковки.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции четыре раза, проводя штурмовые действия в районе Куриловки и в направлениях Купянска и Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана.

На Славянском направлении противник совершил два наступательных действия в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одну атаку в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Новоселовки, Ильиновки и в направлениях Алексеева-Дружковки, Русиного Яра.

39 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Водянское, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новогришино, Доброполье, Матяшево, Мирное, Котлино, Новониколаевка, Беляковка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождества и Копани.

На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед по направлению к населенному пункту Павловка.

На Приднепровском направлении враг атаковать не пытался.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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