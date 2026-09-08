Потери врага по состоянию на 8 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1658 сутки полномасштабной войны составляют 1 499 390 человек.

Потери России в войне на 8 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 сентября потеряла:

личного состава – около 1 499 390 (+1 410) человек;

танков – 12 332 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 285 (+1) ед;

артиллерийских систем – 49 341 (+30) ед;

РСЗО – 2 104 (+1) ед.;

средств ПВО – 1612 (+3) ед;

самолетов – 441 (+0) ед;

вертолетов – 355 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 521 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592) ед;

крылатых ракет – 5 070 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 145 478 (+452) ед;

специальной техники – 4 647 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Оникс;

31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;

142 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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