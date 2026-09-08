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Потери врага по состоянию на 8 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 410 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1658 сутки полномасштабной войны составляют 1 499 390 человек.
Потери России в войне на 8 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 499 390 (+1 410) человек;
- танков – 12 332 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 285 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 49 341 (+30) ед;
- РСЗО – 2 104 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1612 (+3) ед;
- самолетов – 441 (+0) ед;
- вертолетов – 355 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 521 (+5) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 504 309 (+1 592) ед;
- крылатых ракет – 5 070 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 145 478 (+452) ед;
- специальной техники – 4 647 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Оникс;
- 31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;
- 142 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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