Втрати ворога станом на 8 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1658 добу повномасштабної війни становлять 1 499 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:

особового складу – близько 1 499 390 (+1 410) осіб;

танків – 12 332 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.;

артилерійських систем – 49 341 (+30) од.;

РСЗВ – 2 104 (+1) од.;

засобів ППО – 1 612 (+3) од.;

літаків – 441 (+0) од.;

гелікоптерів – 355 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.;

крилатих ракет – 5 070 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 145 478 (+452) од.;

спеціальної техніки – 4 647 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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