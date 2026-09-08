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Втрати ворога станом на 8 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1658 добу повномасштабної війни становлять 1 499 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 499 390 (+1 410) осіб;
- танків – 12 332 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од.;
- артилерійських систем – 49 341 (+30) од.;
- РСЗВ – 2 104 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 612 (+3) од.;
- літаків – 441 (+0) од.;
- гелікоптерів – 355 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од.;
- крилатих ракет – 5 070 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 145 478 (+452) од.;
- спеціальної техніки – 4 647 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;
- 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;
- 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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