Карта бойових дій в Україні на 8 вересня 2026 року

Триває 1658-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 244 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 285 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8495 дронів-камікадзе та здійснили 2508 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 26 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Ломленка, Гірки, Рівне, Нескучне, Рогізне, Писарівка, Садки, Нова Січ, Миропілля, Мала Слобідка Сумської області; Хрінівка, Красний Хутір Чернігівської області. Товстодубове, Лужки та Уланове зазнали авіаударів.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та дві позиції артилерії окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано сім штурмових дій противника. Агресор здійснив 107 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з них - із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петро-Іванівки, Радьківки.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції чотири рази, проводячи штурмові дії в районі Курилівки та в напрямках Куп’янська і Глушківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоєгорівки, Новоселівки, Ставків, Торського, Зарічного та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки та в напрямках Олексієво-Дружківки, Русиного Яру.

39 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Водянське, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новогришине, Добропілля, Матяшеве, Мирне, Котлине, Новомиколаївка, Біляківка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Різдвянка та Копані.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили спробу противника просунутися вперед в напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог атакувати не намагався.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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