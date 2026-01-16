Запланована подія 2

Карточные операции будут недоступны: ПриватБанк сообщил о технических работах

ПриватБанк
ПриватБанк сообщил о технических работах / ПриватБанк

В ночь на 17 января 2026 г. ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу банка.

Работы будут продолжаться с 00:05 до 06:30 и направлены на увеличение мощностей и повышение безопасности операций с платежными картами.

В указанный период временно будет приостановлено проведение операций с банковскими картами. Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы ПриватБанка.

В банке отметили, что традиционно выполняют технические работы в ночное время, когда количество клиентских операций минимально. Клиентам советуют заранее совершить необходимые платежи или воспользоваться сервисами после завершения работ.

Также ПриватБанк вводит системные изменения в робот и с ветеранами, военными и людьми с инвалидностью после ситуации с ветераном в Киеве. Банк принес извинения, передал банковские карточки и взял на себя обязательство покрыть расходы на лечение и протезирование, а также пересматривает процедуры обслуживания и создает отдельную горячую линию.

Автор:
Татьяна Гойденко