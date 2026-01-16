Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карткові операції будуть недоступні: ПриватБанк повідомив про технічні роботи

ПриватБанк
ПриватБанк повідомив про технічні роботи / ПриватБанк

У ніч на 17 січня 2026 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу банку.

Роботи триватимуть з 00:05 до 06:30 та спрямовані на збільшення потужностей і підвищення безпеки операцій із платіжними картками.

У зазначений період тимчасово буде призупинено проведення операцій з банківськими картками. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали ПриватБанку.

У банку зазначили, що традиційно виконують технічні роботи в нічний час, коли кількість клієнтських операцій мінімальна. Клієнтам радять заздалегідь здійснити необхідні платежі або скористатися сервісами після завершення робіт.

Також ПриватБанк запроваджує системні зміни у роботі з ветеранами, військовими та людьми з інвалідністю після ситуації з ветераном у Києві. Банк приніс вибачення, передав банківські картки та взяв на себе зобов’язання покрити витрати на лікування і протезування, а також переглядає процедури обслуговування і створює окрему гарячу лінію.

Автор:
Тетяна Гойденко