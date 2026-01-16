Карткові операції будуть недоступні: ПриватБанк повідомив про технічні роботи

У ніч на 17 січня 2026 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу банку.

Роботи триватимуть з 00:05 до 06:30 та спрямовані на збільшення потужностей і підвищення безпеки операцій із платіжними картками.

У зазначений період тимчасово буде призупинено проведення операцій з банківськими картками. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали ПриватБанку.

У банку зазначили, що традиційно виконують технічні роботи в нічний час, коли кількість клієнтських операцій мінімальна. Клієнтам радять заздалегідь здійснити необхідні платежі або скористатися сервісами після завершення робіт.

Також ПриватБанк запроваджує системні зміни у роботі з ветеранами, військовими та людьми з інвалідністю після ситуації з ветераном у Києві. Банк приніс вибачення, передав банківські картки та взяв на себе зобов’язання покрити витрати на лікування і протезування, а також переглядає процедури обслуговування і створює окрему гарячу лінію.