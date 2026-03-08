Каждая третья новая компания в Украине возглавляется женщиной: самые популярные отрасли

В 2025 году женщины возглавили 12757 новых предприятий в Украине. Чаще всего женщины выбирают сферу оптовой торговли, недвижимости и создают общественные организации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Оpendatаbot.

Отмечается, что этот показатель фактически вернулся к уровням, фиксировавшимся до начала полномасштабного вторжения. Сейчас доля женщин-директоров среди вновь компаний составляет 34%.

География женского лидерства

Традиционным лидером по количеству регистраций остается столица – в Киеве появилось 12 290 бизнесов под руководством женщин.

Также высокая активность наблюдается во Львовской (3154), Днепропетровской (2989) и Киевской (2399) областях.

Впрочем, если посмотреть на долю женщин среди руководителей новых компаний, то лидирует Николаевщина: 42% вновь компаний там возглавляют женщины. Высоки показатели в Черниговской (38%), Запорожской (37%), Кировоградской (37%) и Закарпатской (36%) областях.

Наименьшая доля женщин-директорок во Львовской (30%), Ивано-Франковской (30%), Хмельницкой (32%), Житомирской и Ровенской областях (по 33%).

Несмотря на это, количество новых компаний под руководством женщин значительно выросло за год в Ивано-Франковской области (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).

Приоритетные сферы деятельности

По количеству женщин-директоров вновь компаний лидирует сфера оптовой торговли: 5 429 бизнесов, или 15% от общего количества. Далее – общественные организации, недвижимость, ИТ и строительство зданий.

Интересно, что наибольший гендерный баланс в пользу женщин наблюдается в сфере турагентств (61% директоров), искусства, HoReCa и государственного управления.

Изменения в "мужских" отраслях

В то же время, есть отрасли, где женщины до сих пор представлены минимально. Несмотря на то, что в финансах и охранной деятельности доля женщин остается низкой (около 7%), зафиксирован стремительный рост женского руководства в технологических областях:

Производство компьютеров: +76% ;

; IT-сфера: +72% ;

; Производство машин: +44% .

Всего в Украине на сегодняшний день зарегистрировано почти 1,5 млн компаний, из которых 32% (более 455 тысяч) возглавляют женщины.

Напомним, правительство планирует снизить разрыв в оплате труда женщин и мужчин к 2030 году с 18,6% до 13,6%. Также Минэкономики разработало новый современный Трудовой кодекс, который обеспечит гибкие условия трудоустройства для женщин. Кодекс предусматривает расширение видов трудовых договоров до восьми, в частности, легализацию надомной, дистанционной и сезонной работы.