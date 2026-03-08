Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

44,10

43,84

EUR

51,50

51,15

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Каждая третья новая компания в Украине возглавляется женщиной: самые популярные отрасли

женщина
Доля женщин среди руководителей новых компаний в Украине выросла до 34% / Depositphotos

В 2025 году женщины возглавили 12757 новых предприятий в Украине. Чаще всего женщины выбирают сферу оптовой торговли, недвижимости и создают общественные организации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Оpendatаbot.

Отмечается, что этот показатель фактически вернулся к уровням, фиксировавшимся до начала полномасштабного вторжения. Сейчас доля женщин-директоров среди вновь компаний составляет 34%.

Фото 2 — Каждая третья новая компания в Украине возглавляется женщиной: самые популярные отрасли

География женского лидерства

Традиционным лидером по количеству регистраций остается столица – в Киеве появилось 12 290 бизнесов под руководством женщин.

Также высокая активность наблюдается во Львовской (3154), Днепропетровской (2989) и Киевской (2399) областях.

Впрочем, если посмотреть на долю женщин среди руководителей новых компаний, то лидирует Николаевщина: 42% вновь компаний там возглавляют женщины. Высоки показатели в Черниговской (38%), Запорожской (37%), Кировоградской (37%) и Закарпатской (36%) областях.

Наименьшая доля женщин-директорок во Львовской (30%), Ивано-Франковской (30%), Хмельницкой (32%), Житомирской и Ровенской областях (по 33%).

Несмотря на это, количество новых компаний под руководством женщин значительно выросло за год в Ивано-Франковской области (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).

Фото 3 — Каждая третья новая компания в Украине возглавляется женщиной: самые популярные отрасли

Приоритетные сферы деятельности

По количеству женщин-директоров вновь компаний лидирует сфера оптовой торговли: 5 429 бизнесов, или 15% от общего количества. Далее – общественные организации, недвижимость, ИТ и строительство зданий.

Интересно, что наибольший гендерный баланс в пользу женщин наблюдается в сфере турагентств (61% директоров), искусства, HoReCa и государственного управления.

Фото 4 — Каждая третья новая компания в Украине возглавляется женщиной: самые популярные отрасли

Изменения в "мужских" отраслях

В то же время, есть отрасли, где женщины до сих пор представлены минимально. Несмотря на то, что в финансах и охранной деятельности доля женщин остается низкой (около 7%), зафиксирован стремительный рост женского руководства в технологических областях:

  • Производство компьютеров: +76% ;
  • IT-сфера: +72% ;
  • Производство машин: +44% .

Всего в Украине на сегодняшний день зарегистрировано почти 1,5 млн компаний, из которых 32% (более 455 тысяч) возглавляют женщины.

Напомним, правительство планирует снизить разрыв в оплате труда женщин и мужчин к 2030 году с 18,6% до 13,6%. Также Минэкономики разработало новый современный Трудовой кодекс, который обеспечит гибкие условия трудоустройства для женщин. Кодекс предусматривает расширение видов трудовых договоров до восьми, в частности, легализацию надомной, дистанционной и сезонной работы.

Автор:
Татьяна Бессараб