Кожна третя нова компанія в Україні очолюється жінкою: найпопулярніші галузі

У 2025 році жінки очолили 12 757 нових підприємств в Україні. Найчастіше жінки обирають сферу оптової торгівлі, нерухомості та створюють громадські організації.

Як пише Delo.ua, про це інформує Оpendatаbot.

Зазначається, що цей показник фактично повернувся до рівнів, що фіксувалися до початку повномасштабного вторгнення. Наразі частка жінок-директорок серед новостворених компаній становить 34%.

Географія жіночого лідерства

Традиційним лідером за кількістю реєстрацій залишається столиця — у Києві з’явилося 12 290 бізнесів під керівництвом жінок.

Також висока активність спостерігається у Львівській (3 154), Дніпропетровській (2 989) та Київській (2 399) областях.

Втім, якщо подивитися на частку жінок серед керівників нових компаній, то лідирує Миколаївщина: 42% новостворених компаній там очолюють жінки. Високі показники також у Чернігівській (38%), Запорізькій (37%), Кіровоградській (37%) та Закарпатській (36%) областях.

Натомість найменша частка жінок-директорок у Львівській (30%), Івано-Франківській (30%), Хмельницькій (32%), Житомирській та Рівненській областях (по 33%).

Попри це, кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік на Івано-Франківщині (+27%), Миколаївщині (+24%) та Волині (+20%).

Пріоритетні сфери діяльності

За кількістю жінок-директорок новостворених компаній лідирує сфера оптової торгівлі: 5 429 бізнесів, або 15% від загальної кількості. Далі — громадські організації, нерухомість, ІТ та будівництво будівель.

Цікаво, що найбільший гендерний баланс на користь жінок спостерігається у сфері турагенцій (61% директорок), мистецтва, HoReCa та державного управління.

Зміни у "чоловічих" галузях

Водночас є галузі, де жінки досі представлені мінімально. Попри те, що у фінансах та охоронній діяльності частка жінок залишається низькою (близько 7%), зафіксовано стрімке зростання жіночого керівництва у технологічних сферах:

Виробництво комп’ютерів: +76% ;

; IT-сфера: +72% ;

; Виробництво машин: +44%.

Загалом в Україні на сьогодні зареєстровано майже 1,5 млн компаній, з яких 32% (понад 455 тисяч) очолюють жінки.

Нагадаємо, уряд планує зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків до 2030 року з 18,6% до 13,6%. Також Мінекономіки розробило новий сучасний "Трудовий кодекс", який забезпечить гнучкі умови працевлаштування для жінок. Кодекс передбачає розширення видів трудових договорів до восьми, зокрема легалізацію надомної, дистанційної та сезонної роботи.