Каждый четвертый украинец продавал что-то онлайн: сколько планируют попробовать – опрос
Каждый четвертый украинец продавал что-то онлайн, еще 19% пока нет, но хотят попробовать.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, который спросил украинцев, продавали ли они что-то самостоятельно онлайн и что в этом процессе было самым сложным.
Сколько украинцев продавали товары через маркетплейсы
Отмечается, что результаты опроса показали, что 24% украинцев продавали что-то самостоятельно онлайн через маркетплейсы, соцсети и тому подобное.
Еще 19% опрошенных не продавали онлайн, но хотят попробовать.
На вопрос "Продавали ли вы что-то самостоятельно онлайн (через маркетплейсы, группы в соцсетях и т.п.)?" распределились следующим образом:
- Нет, и не хочу пробовать - 55% ;
- Так, несколько раз - 20% ;
- Нет, но хочу попробовать - 19% ;
- Да, постоянно — 4% ;
- Да, друзьям/знакомым, офлайн — 2% .
Что было самым сложным
Украинцы ответили, что было самым сложным в процессе онлайн-продаж. Для 18% респондентов труднее всего было общаться с покупателями, еще для 16% — разбираться с оплатой и отправкой. Ответы на вопрос "Если продавали что-то онлайн, что в этом процессе было самым сложным?" распределились следующим образом:
- Коммуниковать с покупателями - 18% ;
- Разбираться с оплатой и отправкой - 16% ;
- Размещать объявления - 14% ;
- Остальное - 52% .
СПРАВКА:
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 20 тысяч респондентов.
Опрос был проведен с помощью анонимного онлайн-опроса, Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады определился с редакцией правительственного законопроекта о налогообложении доходов, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, за который народные избранники готовы голосовать в первом чтении уже на следующей неделе (20-24 октября).
Он предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom и других.
При этом депутаты предусмотрели общую льготу на продажи товаров украинцами из-за платформ в 2000 евро в год без уплаты налогов.