Читати українською

Каждый четвертый украинец продавал что-то онлайн: сколько планируют попробовать – опрос

24% украинцев продавали что-нибудь онлайн / Viber

Каждый четвертый украинец продавал что-то онлайн, еще 19% пока нет, но хотят попробовать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, который спросил украинцев, продавали ли они что-то самостоятельно онлайн и что в этом процессе было самым сложным.

Сколько украинцев продавали товары через маркетплейсы

Отмечается, что результаты опроса показали, что 24% украинцев продавали что-то самостоятельно онлайн через маркетплейсы, соцсети и тому подобное.

Еще 19% опрошенных не продавали онлайн, но хотят попробовать.

На вопрос "Продавали ли вы что-то самостоятельно онлайн (через маркетплейсы, группы в соцсетях и т.п.)?" распределились следующим образом:

  • Нет, и не хочу пробовать - 55% ;
  • Так, несколько раз - 20% ;
  • Нет, но хочу попробовать - 19% ;
  • Да, постоянно — 4% ;
  • Да, друзьям/знакомым, офлайн — 2% .

Что было самым сложным

Украинцы ответили, что было самым сложным в процессе онлайн-продаж. Для 18% респондентов труднее всего было общаться с покупателями, еще для 16% — разбираться с оплатой и отправкой. Ответы на вопрос "Если продавали что-то онлайн, что в этом процессе было самым сложным?" распределились следующим образом:

  • Коммуниковать с покупателями - 18% ;
  • Разбираться с оплатой и отправкой - 16% ;
  • Размещать объявления - 14% ;
  • Остальное - 52% .

СПРАВКА:

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 20 тысяч респондентов.

Опрос был проведен с помощью анонимного онлайн-опроса, Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады определился с редакцией правительственного законопроекта о налогообложении доходов, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, за который народные избранники готовы голосовать в первом чтении уже на следующей неделе (20-24 октября).

Он предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom и других.

При этом депутаты предусмотрели общую льготу на продажи товаров украинцами из-за платформ в 2000 евро в год без уплаты налогов.

Автор:
Светлана Манько