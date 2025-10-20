Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Кожен четвертий українець продавав щось онлайн: скільки планують спробувати – опитування

Viber
24% українців продавали щось онлайн / Viber

Кожен четвертий українець продавав щось онлайн, ще 19% – поки що ні, але хочуть спробувати. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, який запитав українців, чи продавали вони щось самостійно онлайн та що в цьому процесі було найскладнішим.

Скільки українців продавали товари через маркетплейси

Зазначається, що результати опитування показали, що 24% українців продавали щось самостійно онлайн — через маркетплейси, соцмережі тощо.

Ще 19% опитаних не продавали онлайн, але хочуть спробувати.

На питання “Чи продавали ви щось самостійно онлайн (через маркетплейси, групи в соцмережах тощо)?” розподілилися таким чином:

  • Ні, і не хочу пробувати — 55%;
  • Так, кілька разів — 20%;
  • Ні, але хочу спробувати — 19%;
  • Так, постійно — 4%;
  • Так, друзям / знайомим, офлайн — 2%.

 Що було найскладнішим

Українці також відповіли, що було найскладнішим у процесі онлайн-продажів. Для 18% респондентів найважчим було комунікувати з покупцями, ще для 16% — розбиратися з оплатою та відправкою. Відповіді на запитання “Якщо продавали щось онлайн, що в цьому процесі було найскладнішим?” розподілилися наступним чином:

  • Комунікувати з покупцями — 18%;
  • Розбиратися з оплатою та відправкою — 16%;
  • Розміщувати оголошення — 14%;
  • Інше — 52%.

ДОВІДКА:

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 20 тисяч респондентів.

Опитування було проведено за допомогою анонімного онлайн-опитування, Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради  визначився з редакцією урядового законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, за який народні обранці готові голосувати в першому читанні вже наступного тижня (20 — 24 жовтня). 

Він передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom та інших.

При цьому депутати передбачили загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.

Автор:
Світлана Манько