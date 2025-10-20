- Категорія
Кожен четвертий українець продавав щось онлайн: скільки планують спробувати – опитування
Кожен четвертий українець продавав щось онлайн, ще 19% – поки що ні, але хочуть спробувати.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, який запитав українців, чи продавали вони щось самостійно онлайн та що в цьому процесі було найскладнішим.
Скільки українців продавали товари через маркетплейси
Зазначається, що результати опитування показали, що 24% українців продавали щось самостійно онлайн — через маркетплейси, соцмережі тощо.
Ще 19% опитаних не продавали онлайн, але хочуть спробувати.
На питання “Чи продавали ви щось самостійно онлайн (через маркетплейси, групи в соцмережах тощо)?” розподілилися таким чином:
- Ні, і не хочу пробувати — 55%;
- Так, кілька разів — 20%;
- Ні, але хочу спробувати — 19%;
- Так, постійно — 4%;
- Так, друзям / знайомим, офлайн — 2%.
Що було найскладнішим
Українці також відповіли, що було найскладнішим у процесі онлайн-продажів. Для 18% респондентів найважчим було комунікувати з покупцями, ще для 16% — розбиратися з оплатою та відправкою. Відповіді на запитання “Якщо продавали щось онлайн, що в цьому процесі було найскладнішим?” розподілилися наступним чином:
- Комунікувати з покупцями — 18%;
- Розбиратися з оплатою та відправкою — 16%;
- Розміщувати оголошення — 14%;
- Інше — 52%.
ДОВІДКА:
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 20 тисяч респондентів.
Опитування було проведено за допомогою анонімного онлайн-опитування, Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради визначився з редакцією урядового законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, за який народні обранці готові голосувати в першому читанні вже наступного тижня (20 — 24 жовтня).
Він передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom та інших.
При цьому депутати передбачили загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.