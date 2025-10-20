Кожен четвертий українець продавав щось онлайн: скільки планують спробувати – опитування

Кожен четвертий українець продавав щось онлайн, ще 19% – поки що ні, але хочуть спробувати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, який запитав українців, чи продавали вони щось самостійно онлайн та що в цьому процесі було найскладнішим.

Скільки українців продавали товари через маркетплейси

Зазначається, що результати опитування показали, що 24% українців продавали щось самостійно онлайн — через маркетплейси, соцмережі тощо.

Ще 19% опитаних не продавали онлайн, але хочуть спробувати.

На питання “Чи продавали ви щось самостійно онлайн (через маркетплейси, групи в соцмережах тощо)?” розподілилися таким чином:

Ні, і не хочу пробувати — 55% ;

Так, кілька разів — 20% ;

Ні, але хочу спробувати — 19% ;

Так, постійно — 4% ;

Так, друзям / знайомим, офлайн — 2% .

Що було найскладнішим

Українці також відповіли, що було найскладнішим у процесі онлайн-продажів. Для 18% респондентів найважчим було комунікувати з покупцями, ще для 16% — розбиратися з оплатою та відправкою. Відповіді на запитання “Якщо продавали щось онлайн, що в цьому процесі було найскладнішим?” розподілилися наступним чином:

Комунікувати з покупцями — 18% ;

Розбиратися з оплатою та відправкою — 16% ;

Розміщувати оголошення — 14% ;

Інше — 52% .

ДОВІДКА:

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 20 тисяч респондентів.

Опитування було проведено за допомогою анонімного онлайн-опитування, Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради визначився з редакцією урядового законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, за який народні обранці готові голосувати в першому читанні вже наступного тижня (20 — 24 жовтня).

Він передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom та інших.

При цьому депутати передбачили загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.