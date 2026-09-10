"Кернел" и ЕБРР подписали грантовое соглашение на €1 млн: куда пойдут средства

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали грантовое соглашение на €1 млн. Средства будут направлены на подготовку молодых технических специалистов и модернизацию рабочей среды с учетом принципов безбарьерности.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу в компании.

Грантовое финансирование предусматривает два основных направления – создание обучающих лабораторий в профессионально-технических заведениях и адаптацию производственной инфраструктуры "Кернел".

Сотрудничество с ЕБРР охватывает профессиональное образование и инклюзивность в регионах , отметила HRD "Кернел" Наталья Теряхина.

"Мы показываем рынку, что украинский бизнес может работать по высоким мировым стандартам прозрачности, инвестируя в профессиональное образование и инклюзивность непосредственно в регионах, где это сейчас критически необходимо", - сказала она.

В четырех колледжах создадут учебные лаборатории

В рамках первого направления планируют создать учебные лаборатории в четырех профессионально-технических колледжах – в Одессе, Полтаве, Кропивницком и Староконстантине в Хмельницкой области.

На их базе будут готовить электромонтеры, специалисты по автоматизации производства и представители других технических специальностей, востребованных в аграрном секторе, промышленности и возобновляемой энергетике, рассказали в пресс-службе компании.

Лаборатории должны быть оснащены оборудованием для практической подготовки студентов. По прогнозам участников проекта, в течение пяти лет обучение на их базе пройдет около 600 молодых специалистов.

Производственные объекты будут адаптироваться к принципам безбарьерности

Второе направление грантовой программы подразумевает модернизацию производственных объектов "Кернел" в соответствии с принципами безбарьерности и универсального дизайна.

В компании отмечают, что решения будут разрабатываться в сотрудничестве с ветеранами с учетом потребностей возвращающихся к гражданской работе людей. Эта работа является частью программы поддержки ветеранов, которая также включает адаптацию рабочих мест, физическую и психологическую реинтеграцию.

Директор ЕБРР по гендерному равенству и экономической инклюзии Соня Джордан-Кирван отметила, что банк рассматривает инвестиции в профессиональное образование и доступность как один из инструментов восстановления человеческого капитала Украины.

"Инвестиции в доступность и инклюзивное техническое образование создают новые возможности для людей, укрепляют устойчивость бизнеса и демонстрируют будущим международным инвесторам зрелость украинских компаний", – подчеркнула она.

Что известно о грантовой программе

Проект реализуют в рамках грантовой программы ЕБРР Human Capital Investment Incentive (HCII), начатой в 2024 году для поддержки украинских компаний в преодолении кадровых вызовов, вызванных войной.

Программа предусматривает софинансирование инвестиций в трудоустройство, профессиональные навыки и повышение доступности рабочей инфраструктуры.

Донорскую поддержку сотрудничеству ЕБРР и "Кернел" оказывает Фонд технического сотрудничества TaiwanBusiness-EBRD.

Это не первая образовательная инициатива, к которой присоединился "Кернел". Ранее компания совместно с "Азов Дбає" реализовала проект "Покоління змін" для детей военнослужащих. В течение года подростки учились, работали с экспертами и разрабатывали свои идеи. По итогам программы участники представили 16 проектов по разным направлениям, в том числе решения для агробизнеса и разработки с применением искусственного интеллекта.