"Кернел" та ЄБРР підписали грантову угоду на €1 млн: куди підуть кошти

Агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали грантову угоду на €1 млн. Кошти спрямують на підготовку молодих технічних фахівців та модернізацію робочого середовища з урахуванням принципів безбар’єрності.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

Грантове фінансування передбачає два основні напрями – створення навчальних лабораторій у професійно-технічних закладах та адаптацію виробничої інфраструктури "Кернел".

Співпраця з ЄБРР охоплює професійну освіту та інклюзивність у регіонах, зазначила HRD "Кернел" Наталія Теряхіна.

"Ми показуємо ринку, що український бізнес може працювати за найвищими світовими стандартами прозорості, інвестуючи у професійну освіту та інклюзивність безпосередньо в регіонах, де це зараз критично необхідно", – сказала вона.

У чотирьох коледжах створять навчальні лабораторії

У межах першого напряму планують створити навчальні лабораторії у чотирьох професійно-технічних коледжах – в Одесі, Полтаві, Кропивницькому та Старокостянтинові на Хмельниччині.

На їхній базі готуватимуть електромонтерів, фахівців з автоматизації виробництва та представників інших технічних спеціальностей, затребуваних в аграрному секторі, промисловості та відновлюваній енергетиці, розповіли у пресслужбі компанії.

Лабораторії мають оснастити обладнанням для практичної підготовки студентів. За прогнозами учасників проєкту, протягом п'яти років навчання на їхній базі пройдуть близько 600 молодих фахівців.

Виробничі об'єкти адаптуватимуть до принципів безбар’єрності

Другий напрям грантової програми передбачає модернізацію виробничих об'єктів "Кернел" відповідно до принципів безбар’єрності та універсального дизайну.

У компанії зазначають, що рішення розроблятимуть у співпраці з ветеранами з урахуванням потреб людей, які повертаються до цивільної роботи. Ця робота є частиною програми підтримки ветеранів, що також передбачає адаптацію робочих місць, фізичну та психологічну реінтеграцію.

Директорка ЄБРР з питань гендерної рівності та економічної інклюзії Соня Джордан-Кірван зазначила, що банк розглядає інвестиції у професійну освіту та доступність як один з інструментів відновлення людського капіталу України.

"Інвестиції в доступність та інклюзивну технічну освіту створюють нові можливості для людей, зміцнюють стійкість бізнесу та демонструють майбутнім міжнародним інвесторам зрілість українських компаній", – наголосила вона.

Що відомо про грантову програму

Проєкт реалізують у межах грантової програми ЄБРР Human Capital Investment Incentive (HCII), започаткованої у 2024 році для підтримки українських компаній у подоланні кадрових викликів, спричинених війною.

Програма передбачає співфінансування інвестицій у працевлаштування, професійні навички та підвищення доступності робочої інфраструктури.

Донорську підтримку співпраці ЄБРР та "Кернел" надає Фонд технічного співробітництва TaiwanBusiness–EBRD.

Це не перша освітня ініціатива, до якої долучився "Кернел". Раніше компанія спільно з "Азов Дбає" реалізувала проєкт "Покоління змін" для дітей військовослужбовців. Протягом року підлітки навчалися, працювали з експертами та розробляли власні ідеї. За підсумками програми учасники представили 16 проєктів у різних напрямах, зокрема рішення для агробізнесу та розробки із застосуванням штучного інтелекту.