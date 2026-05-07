Kernel продал балкер и рассматривает выход из судоходного бизнеса: во флоте остался только танкер

Украинский агрохолдинг Kernel Андрея Веревского продал балкер Rotterdam Pearl V. грузоподъемностью 55 тыс тонн, приобретенный три года назад период дефицита фрахта и высоких ставок на перевозку. Компания рассматривает полный отказ от владения собственными судами ради операционной гибкости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Kernel.

Роль собственного флота

Судно использовалось как часть антикризисного плана в 2023-2024 годах. В период дефицита свободного транспорта и высокой стоимости фрахта наличие собственного балкера позволило компании обеспечить стабильный экспорт продукции. Пока ситуация на рынке изменилась: зерновой коридор стабилизировался, а количество доступных для найма судов возросло. Это снизило потребность в содержании собственного флота.

"Мы заходили в судоходство, когда ставки фрахта были на пике... Собственный флот выполнил свою миссию: мы получили контроль над цепью экспорта... Сегодня ситуация изменилась и мы адаптируемся, чтобы оставаться эффективными", - объяснил директор по логистике Kernel Николай Мирошниченко.

После продажи Rotterdam Pearl V. в распоряжении компании осталось только одно судно – танкер MAVKA грузоподъемностью 13,5 тыс. тонн. Его используют для транспортировки подсолнечного масла. Компания планирует фокусироваться на ключевых процессах, оставляя за собой возможность вернуться во владение флотом в случае ухудшения рыночной конъюнктуры.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн. тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов.

Напомним, два года назад "Кернел" продал балкер Eneida грузоподъемностью 44 тысяч тонн зерна.

Автор:
Татьяна Ковальчук