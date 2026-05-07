Kernel продав балкер і розглядає вихід із судноплавного бізнесу: у флоті залишився лише танкер

Український агрохолдинг Kernel Андрія Веревського продав балкер Rotterdam Pearl V. вантажопідйомністю 55 тис. тонн, придбаний три роки тому період дефіциту фрахту та високих ставок на перевезення. Компанія розглядає повну відмову від володіння власними суднами заради операційної гнучкості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Роль власного флоту

Судно використовували як частину антикризового плану у 2023-2024 роках. У період дефіциту вільного транспорту та високої вартості фрахту наявність власного балкера дозволила компанії забезпечити стабільний експорт продукції. Наразі ситуація на ринку змінилася: зерновий коридор стабілізувався, а кількість доступних для найму суден зросла. Це знизило потребу у триманні власного флоту.

"Ми заходили в судноплавство, коли ставки фрахту були на піку... Власний флот виконав свою місію: ми отримали контроль над ланцюгом експорту... Сьогодні ситуація змінилася і ми адаптуємося, щоби залишатися ефективними", — пояснив директор з логістики Kernel Микола Мірошниченко.

Після продажу Rotterdam Pearl V. у розпорядженні компанії залишилося лише одне судно — танкер MAVKA вантажопідйомністю 13,5 тис. тонн. Його використовують для транспортування соняшникової олії. Компанія планує фокусуватися на ключових процесах, залишаючи за собою можливість повернутися до володіння флотом у разі погіршення ринкової кон'юнктури.

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Нагадаємо, два роки тому "Кернел" продав балкер Eneida вантажопідйомністю 44 тисячі тонн зерна.