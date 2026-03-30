Kernel впервые наладил самостоятельный импорт дизеля из Греции морем

Агрохолдинг Kernel впервые организовал свой морской импорт горючего. Компания закупила дизельное топливо в Греции, доставила его по морскому пути в Украину и уже использует в полевых работах.

Я информирует Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора агробизнеса по коммерческой деятельности Kernel Игорь Стельмащук, пишет Latifundist.

В компании отметили, что первый морской импорт горючего был реализован в полном цикле "под ключ" - от закупки ресурса до его доставки в Украину и последующей поставки в агропроизводство.

Запуск собственного импорта производится на фоне нестабильности мирового рынка нефти. Среди ключевых факторов – эскалация на Ближнем Востоке, риски блокирования Ормузского пролива и колебания цен на нефть.

В Kernel подчеркивают, что диверсификация источников поставок топлива позволит обеспечить стабильность производственных процессов и бесперебойное проведение посевной кампании.

Заметим, общий объем производства сельскохозяйственных культур компании Kernel вырос на 43% в годовом исчислении, достигнув 2,3 млн тонн в первом полугодии 2026 финансового года (июль-декабрь 2025 года). В то же время, ее доля в украинском экспорте зерна увеличилась до 15%.