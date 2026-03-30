Kernel вперше налагодив самостійний імпорт дизелю з Греції морем

Агрохолдинг Kernel вперше організував власний морський імпорт пального. Компанія закупила дизельне пальне у Греції, доставила його морським шляхом в Україну та вже використовує у польових роботах.

Я інформує Delo.ua, про це повідомив заступник директора агробізнесу з комерційної діяльності Kernel Ігор Стельмащук, пише Latifundist.

У компанії зазначили, що перший морський імпорт пального був реалізований у повному циклі "під ключ" — від закупівлі ресурсу до його доставки в Україну та подальшого постачання до агровиробництва.

Запуск власного імпорту відбувається на тлі нестабільності світового ринку нафти. Серед ключових факторів — ескалація на Близькому Сході, ризики блокування Ормузької протоки та коливання цін на нафту.

У Kernel наголошують, що диверсифікація джерел постачання пального дозволить забезпечити стабільність виробничих процесів та безперебійне проведення посівної кампанії.

Зауважимо, загальний обсяг виробництва сільськогосподарських культур компанії Kernel зріс на 43% у річному вимірі, сягнувши 2,3 млн тонн в першому півріччі 2026 фінансового року (липень-грудень 2025 року). Водночас її частка в українському експорті зерна збільшилася до 15%.