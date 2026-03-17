Kernel Веревського виграв третій суд у Люксембурзі проти міноритарних акціонерів

13 березня 2026 року Апеляційний суд Люксембургу розглянув скаргу групи міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A. Позивачі намагалися призупинити дію рішень Річних загальних зборів, прийнятих у грудні 2023 року, які стосувалися затвердження звітності за рік, призначення аудитора та продовження повноважень директорів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що суд апеляційної інстанції повністю відмовив у задоволенні цих вимог. Рішення суду першої інстанції від 27 листопада 2024 року залишили в силі. Крім того, опонентів Kernel зобов’язали компенсувати компанії витрати на судовий процес.

Цей процес став третім поспіль у Люксембурзі, де суд прийняв сторону Kernel. Системність судових рішень свідчить про те, що дії компанії відповідають нормам законодавства та практикам управління.

За словами директора юридичного департаменту Kernel Holding S.A. Артема Філіп’єва, це рішення підтверджує правомірність позиції компанії. Він зазначив, що Kernel діє у правовому полі та дотримується стандартів прозорості, а спроби юридичного тиску на підприємство не мають судової перспективи.

Деталі справи

В травні 2023 року агрохолдинг Kernel Holding S.A. подав заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі до Управління фінансового нагляду Польщі. На той час група компаній планувала завершити цей процес протягом одного місяця, і ще за місяць вивести свої акції з біржового ринку.

Kernel офіційно пояснив свій відхід з біржі відсутністю вигоди від подальшого перебування на Варшавському майданчику.

В травні Namsen Limited викупила близько 36% акцій холдингу, завдяки чому співвласник компанії Андрій Веревський збільшив свою частку до 74,05% і повернув контроль над групою компаній. У 2024-му міноритарії, які не погодились із таким розвитком подій, подали позов проти компанії, де оскаржували рішення ради директорів Kernel про делістинг.

27 листопада 2024-го компанія Kernel Holding S.A. виграла перший суд над групою міноритарних акціонерів. Окружний суд Люксембургу виніс ухвалу, відповідно до якої позови міноритаріїв були визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.

28 березня 2025 року суд у Люксембурзі відмовив у задоволенні позову міноритарних акціонерів, які намагалися оскаржити рішення агрохолдингу Kernel Holding S.A. та його основного акціонера Namsen Limited щодо призупинення рішень ради директорів про випуск акцій компанії у 2023 році. Це була друга юридична перемога Kernel Holding S.A. над міноритарними акціонерами.

Про Kernel

Kernel — найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні, а також один з провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світовий ринок 8 млн тонн агропродукції. На її частку припадає 10% світового експорту соняшникової олії. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Компанія випускає продукцію під наступними торговими марками: "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак", Qlio, Marinado, Le Blanc, Premi та Kernel.

Kernel є лідером із запровадження інновацій для агропромислового комплексу України. IT-технології застосовуються на всіх етапах — від вирощування сировини до реалізації готової продукції.

