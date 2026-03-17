Kernel Веревского выиграл третий суд в Люксембурге против миноритарных акционеров

13 марта 2026 года Апелляционный суд Люксембурга рассмотрел жалобу группы миноритарных акционеров Kernel Holding S.A. Истцы пытались приостановить действие решений Годового общего собрания, принятого в декабре 2023 года, касающихся утверждения отчетности за год, назначения аудитора и продления полномочий директоров.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции полностью отказал в удовлетворении этих требований. Решение суда первой инстанции от 27 ноября 2024 оставили в силе. Кроме того, оппонентов Kernel обязали компенсировать компании расходы по судебному процессу.

Этот процесс стал третьим подряд в Люксембурге, где суд принял сторону Kernel. Системность судебных решений свидетельствует, что действия компании соответствуют нормам законодательства и практикам управления.

По словам директора юридического департамента Kernel Holding SA Артема Филипьева, данное решение подтверждает правомерность позиции компании. Он отметил, что Kernel действует в правовом поле и соблюдает стандарты прозрачности, а попытки юридического давления на предприятие не имеют судебной перспективы.

Детали дела

В мае 2023 года агрохолдинг Kernel Holding SA подал заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи в Управление финансового надзора Польши. К этому времени группа компаний планировала завершить этот процесс в течение одного месяца и еще через месяц вывести свои акции с биржевого рынка.

Kernel официально объяснил свой уход с биржи отсутствием выгод от дальнейшего пребывания на Варшавской площадке.

В мае Namsen Limited выкупила около 36% акций холдинга, благодаря чему совладелец компании Андрей Веревский увеличил свою долю до 74,05% и вернул контроль над группой компаний. В 2024-м миноритарии, не согласившиеся с таким развитием событий, подали иск против компании, где обжаловали решение совета директоров Kernel о делистинге.

27 ноября 2024 года компания Kernel Holding SA выиграла первый суд над группой миноритарных акционеров. Окружной суд Люксембурга вынес определение, согласно которому иски миноритариев были признаны неприемлемыми и, как следствие, отклонены.

28 марта 2025 года суд в Люксембурге отказал в удовлетворении миноритарных акционеров, пытавшихся обжаловать решение агрохолдинга Kernel Holding SA и его основного акционера Namsen Limited о приостановлении решений совета директоров о выпуске акций компании в 2023 году. Это была вторая юридическая победа Kernel Holding SA над миноритарными акционерами.

О Kernel

Kernel является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в Украине, а также одним из ведущих поставщиков агропромышленной продукции на международном рынке.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировой рынок 8 млн. тонн агропродукции. На ее долю приходится 10% мирового экспорта подсолнечного масла. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Компания выпускает продукцию под следующими торговыми марками: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак", Qlio, Marinado, Le Blanc, Premi и Kernel.

Kernel является лидером по внедрению инноваций для агропромышленного комплекса Украины. IT-технологии применяются на всех этапах – от выращивания сырья до реализации готовой продукции.

