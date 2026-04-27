Kia готовит пересмотр цен на электромобили: рынок реагирует на падение спроса и конкуренцию в ЕС

Электромобили Kia. Компания может скорректировать ценовую политику на фоне перемен на мировом авторынке. Фото: Car and Driver

Южнокорейский автопроизводитель Kia рассматривает возможность пересмотра цен на свои электромобили из-за изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции в сегменте EV. Решение может повлиять как на европейский, так и глобальный рынок электрокаров.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Portaltele.

Kia готовится посмотреть ценовую политику на электромобили на фоне снижения маржинальности сегмента и роста конкуренции со стороны китайских и европейских производителей. Об этом сообщают отраслевые медиа.

Компания анализирует возможные корректировки стоимости своих моделей, включая популярные электрокроссоверы, чтобы поддержать продажи в условиях замедления спроса на дорогие EV.

По данным рынка, в последние месяцы в сегменте электромобилей наблюдается ценовое давление: производители вынуждены либо снижать цены, либо предлагать дополнительные бонусы для покупателей. Это связано с ростом конкуренции, прежде всего, со стороны китайских брендов, а также со снижением эффекта государственных стимулов в ряде стран.

Аналитики отмечают, что коррекция цен может стать частью более широкой стратегии Kia по удержанию доли рынка в Европе, где спрос на электромобили после периода активного роста стал стабилизироваться.

Официальные параметры возможного пересмотра цен компания пока не раскрывала.

Напомним, что на фоне ускоренной электрификации авторынка в ЕС наблюдается резкий рост спроса на электромобили : за последний период продажи в регионе увеличились почти на 50%, что свидетельствует о дальнейшем перераспределении доли рынка в пользу EV-сегмента.

Автор:
Лариса Крупко