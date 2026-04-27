Kia готує перегляд цін на електромобілі: ринок реагує на падіння попиту та конкуренцію в ЄС

Електромобілі Kia. Компанія може скоригувати цінову політику на тлі змін на світовому авторинку
Електромобілі Kia. Компанія може скоригувати цінову політику на тлі змін на світовому авторинку. Фото: Car and Driver

Південнокорейський автовиробник Kia розглядає можливість перегляду цін на свої електромобілі через зміну ринкової кон’юнктури та посилення конкуренції в сегменті EV. Рішення може вплинути як на європейський, так і на глобальний ринок електрокарів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Portaltele.

Kia готується переглянути цінову політику на електромобілі на тлі зниження маржинальності сегмента та зростання конкуренції з боку китайських і європейських виробників. Про це повідомляють галузеві медіа.

Компанія аналізує можливі коригування вартості своїх моделей, включно з популярними електрокросоверами, щоб підтримати продажі в умовах уповільнення попиту на дорогі EV.

За даними ринку, останні місяці в сегменті електромобілів спостерігається ціновий тиск: виробники змушені або знижувати ціни, або пропонувати додаткові бонуси для покупців. Це пов’язано зі зростанням конкуренції, насамперед з боку китайських брендів, а також зі зниженням ефекту державних стимулів у низці країн.

Аналітики відзначають, що корекція цін може стати частиною ширшої стратегії Kia щодо утримання частки ринку в Європі, де попит на електромобілі після періоду активного зростання почав стабілізуватися.

Офіційних параметрів можливого перегляду цін компанія поки не розкривала.

Нагадаємо, що на тлі прискореної електрифікації авторинку в ЄС спостерігається різке зростання попиту на електромобілі: за останній період продажі в регіоні збільшилися майже на 50%, що свідчить про подальший перерозподіл частки ринку на користь EV-сегмента. 

Автор:
Лариса Крупко