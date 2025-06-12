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Кибермошенник на Сумщине "продал" несуществующих биткоинов на 160 тысяч долларов
Правоохранители Сумщины прекратили деятельность кибермошенника, который обманул гражданина на 160 тысяч долларов США, продавая несуществующие биткоины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Детали мошеннической схемы
По данным следствия, подозреваемый, обладая специальными знаниями и навыками в сфере ИТ-технологий, создал псевдотрейдинговую платформу, которая якобы позволяла покупать криптовалюту. В одном из мессенджеров он познакомился с жителем Сум и предложил ему свои услуги в организации покупки биткоинов.
Подозреваемый помог мужчине создать электронный кошелек на криптобирже и имитировал приобретение 0,64 биткоина, за которые потерпевший перечислил 60 тысяч долларов США.
Когда сумчанин осознал, что криптовалюта на его кошелек так и не поступила, он снова обратился к "консультанту". Мошенник убедил его, что все хорошо, но транзакции временно заблокированы, поскольку приобретенная криптовалюта якобы была задействована в рисковых операциях.
Подозреваемый объяснил потерпевшему, что для разблокирования операций необходимо еще приобрести биткоины. Он встретился с мужем и получил от него еще 100 тысяч долларов США для "покупки" 0,92 биткоина.
Однако распорядиться этими средствами подозреваемый не смог, поскольку его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы гражданину сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и законченном покушении на это преступление (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 1).
Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.