Кибермошенник на Сумщине "продал" несуществующих биткоинов на 160 тысяч долларов

Правоохранители Сумщины прекратили деятельность кибермошенника, который обманул гражданина на 160 тысяч долларов США, продавая несуществующие биткоины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Детали мошеннической схемы

По данным следствия, подозреваемый, обладая специальными знаниями и навыками в сфере ИТ-технологий, создал псевдотрейдинговую платформу, которая якобы позволяла покупать криптовалюту. В одном из мессенджеров он познакомился с жителем Сум и предложил ему свои услуги в организации покупки биткоинов.

Подозреваемый помог мужчине создать электронный кошелек на криптобирже и имитировал приобретение 0,64 биткоина, за которые потерпевший перечислил 60 тысяч долларов США.

Когда сумчанин осознал, что криптовалюта на его кошелек так и не поступила, он снова обратился к "консультанту". Мошенник убедил его, что все хорошо, но транзакции временно заблокированы, поскольку приобретенная криптовалюта якобы была задействована в рисковых операциях.

Подозреваемый объяснил потерпевшему, что для разблокирования операций необходимо еще приобрести биткоины. Он встретился с мужем и получил от него еще 100 тысяч долларов США для "покупки" 0,92 биткоина.

Однако распорядиться этими средствами подозреваемый не смог, поскольку его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Сумы гражданину сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и законченном покушении на это преступление (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 1).

Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.