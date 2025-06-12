Кібершахрай на Сумщині "продав" неіснуючі біткоїни на 160 тисяч доларів

Правоохоронці Сумщини припинили діяльність кібершахрая, який ошукав громадянина на 160 тисяч доларів США, продаючи неіснуючі біткоїни.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Деталі шахрайської схеми

За даними слідства, підозрюваний, маючи спеціальні знання та навички у сфері ІТ-технологій, створив псевдотрейдингову платформу, яка нібито дозволяла купувати криптовалюту. В одному з месенджерів він познайомився з жителем Сум і запропонував йому свої послуги в організації купівлі біткоїнів.

Підозрюваний допоміг чоловіку створити електронний гаманець на криптобіржі та імітував придбання 0,64 біткоїна, за які потерпілий перерахував 60 тисяч доларів США.

Коли сумчанин усвідомив, що криптовалюта на його гаманець так і не надійшла, він знову звернувся до "консультанта". Шахрай переконав його, що все гаразд, але транзакції тимчасово заблоковані, оскільки придбана криптовалюта нібито була задіяна в ризикових операціях.

Підозрюваний пояснив потерпілому, що для розблокування операцій необхідно ще придбати біткоїни. Він зустрівся з чоловіком та отримав від нього ще 100 тисяч доларів США для "купівлі" 0,92 біткоїна.

Однак розпорядитися цими коштами підозрюваний не зміг, оскільки його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Суми громадянину повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та закінченому замаху на цей злочин (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, у столиці знову зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.