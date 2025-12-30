Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,09

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киберзащита и предоставление доверительных услуг: НБУ обнародовал план проверок банков на 2026 год

НБУ
В следующем году НБУ проверит 6 банков. / НБУ

Национальный банк Украины в 2026 году планирует провести проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в шести банках.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает прессслужба НБУ.

Речь идет о:

  • АО "Кредобанк" – в I квартале;
  • АО "ОТП Банк" - во ІІ квартале;
  • АО "ОКСИ Банк" - во ІІ квартале;
  • АО "Банк Кредит Днепр" – в ІІІ квартале;
  • АО "Банк "Украинский Капитал" – в ІV квартале;
  • АО "Укрсиббанк" – в ІV квартале.

Как отметили в Нацбанке, проверки данных данных учреждений предусмотрены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2026 год и будут включать, в частности, вопросы информационной безопасности и киберзащиты.

Меры безопасности информации и анализ эффективности процессов управления информационной безопасностью будут осуществляться специалистами НБУ непосредственно в банках. Планирование выездных проверок по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг осуществляется на основании риск-ориентированного подхода.

Проверки по вопросам соблюдения требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков – квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра.

Результаты этих инспекций помогут сделать всю банковскую систему Украины устойчивой к любым угрозам.

Напомним, НБУ провел оценку устойчивости банков и банковской системы Украины. В этом году оценка устойчивости впервые после полномасштабного вторжения включала стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала.

Автор:
Татьяна Ковальчук