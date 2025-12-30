Киберзащита и предоставление доверительных услуг: НБУ обнародовал план проверок банков на 2026 год

Национальный банк Украины в 2026 году планирует провести проверки по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг в шести банках.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает прессслужба НБУ.

Речь идет о:

АО "Кредобанк" – в I квартале;

АО "ОТП Банк" - во ІІ квартале;

АО "ОКСИ Банк" - во ІІ квартале;

АО "Банк Кредит Днепр" – в ІІІ квартале;

АО "Банк "Украинский Капитал" – в ІV квартале;

АО "Укрсиббанк" – в ІV квартале.

Как отметили в Нацбанке, проверки данных данных учреждений предусмотрены Планом проведения инспекционных проверок банков на 2026 год и будут включать, в частности, вопросы информационной безопасности и киберзащиты.

Меры безопасности информации и анализ эффективности процессов управления информационной безопасностью будут осуществляться специалистами НБУ непосредственно в банках. Планирование выездных проверок по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг осуществляется на основании риск-ориентированного подхода.

Проверки по вопросам соблюдения требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков – квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра.

Результаты этих инспекций помогут сделать всю банковскую систему Украины устойчивой к любым угрозам.

Напомним, НБУ провел оценку устойчивости банков и банковской системы Украины. В этом году оценка устойчивости впервые после полномасштабного вторжения включала стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала.