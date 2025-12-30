Кіберзахист та надання довірчих послуг: НБУ оприлюднив план перевірок банків на 2026 рік

Національний банк України у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про:

АТ "Кредобанк" ‒ у І кварталі;

АТ "ОТП Банк" ‒ у ІІ кварталі;

АТ "ОКСІ Банк" ‒ у ІІ кварталі;

АТ "Банк Кредит Дніпро" ‒ у ІІІ кварталі;

АТ "Банк "Український Капітал" ‒ у ІV кварталі;

АТ "Укрсиббанк" ‒ у ІV кварталі.

Як зазначили в Нацбанку, перевірки зазначених даних установ передбачені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Заходи безпеки інформації та аналіз ефективності процесів управління інформаційною безпекою здійснюватимуться фахівцями НБУ безпосередньо в банках. Планування виїзних перевірок з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.

Результати цих інспекцій допоможуть зробити всю банківську систему України стійкою до будь-яких загроз.

Нагадаємо, НБУ провів оцінку стійкості банків та банківської системи України. Цього року оцінка стійкості вперше після повномасштабного вторгнення включала стрес-тестування за несприятливим сценарієм. 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу.