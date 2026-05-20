Киев финансирует помощь переселенцам: на что направили 120 млн. грн.

В первом квартале 2026 года Киев направил около 120 млн грн на материальную поддержку внутренне перемещенных лиц в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Помощь ВПЛ в Киеве

В Киеве сейчас проживают около 440 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых более 65 тысяч детей и почти 76 тысяч человек постарше. С начала полномасштабной войны в столицу переехало около 260 тысяч переселенцев. Городские власти продолжают расширять программы социальной поддержки для ВПЛ, обеспечивая им доступ не только к медицине и образованию, но и к широкому спектру муниципальных услуг и помощи.

По ее словам, город стремится создать для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, ощущения стабильности и поддержки. В Киеве действует комплексная система помощи, включающая семьи с детьми, ветеранов, людей с инвалидностью, а также семьи погибших защитников и защитниц Украины.

В рамках программы материальную помощь на сумму 23,6 млн грн получили почти 4 тысячи малообеспеченных жителей столицы. Еще 65,5 млн грн город направил на бесплатное питание для более 21 тысяч детей в школах и детских садах.

Кроме того, 38 тысяч человек воспользовались компенсацией за льготный проезд в общественном транспорте. На эти нужды из городского бюджета было выделено 15 млн грн.

Для переселенцев также действуют другие виды поддержки: ежемесячные выплаты детям с инвалидностью, помощь людям с инвалидностью I группы, единовременные выплаты многодетным семьям, а также программы оздоровления и отдыха детей из ВПЛ.

Отдельно в столице будет реализована программа "Поддержка киевлян-защитников и защитниц", которая предусматривает помощь внутренне перемещенным участникам боевых действий, зарегистрированным в Киеве более года.

Среди программ поддержки для участников боевых действий из числа ВПЛ:

единовременная выплата в размере 45 тыс. грн для освобожденных из плена;

материальная помощь несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям погибших, пропавших без вести и в плену;

компенсация стоимости обучения до 25 тыс. грн.;

бесплатная физическая и психологическая реабилитация;

оздоровление и санаторно-курортное лечение;

компенсация за отдых до 12 тыс. грн. на каждого члена семьи.

Также ветераны с инвалидностью I и II группы, получившие ампутацию конечностей во время защиты Украины и зарегистрированные в Киеве более года, могут получить компенсацию за приобретение автомобиля: до 665 тыс. грн – за новый автомобиль и до 320 тыс. грн – за подержанный.

За консультациями и поддержкой внутренне перемещенные лица могут обратиться в Киевский городской центр комплексной помощи ВПЛ, работающий на левом берегу столицы. В центре переселенцам предоставляют индивидуальные консультации по вопросам, связанным с переездом и адаптацией, первичную юридическую и психологическую помощь, социальное сопровождение, а также помогают с оформлением и восстановлением документов.

Кроме того, посетители центра могут приобщаться к культурным и образовательным мероприятиям, которые способствуют интеграции и поддержке общества ВПЛ.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "Восстановление" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще почти 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.