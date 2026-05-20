Київ фінансує допомогу переселенцям: на що спрямували 120 млн грн

У першому кварталі 2026 року Київ спрямував близько 120 млн грн на матеріальну підтримку внутрішньо переміщених осіб у межах програми “Турбота. Назустріч киянам”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Допомога ВПО у Києві

У Києві нині проживають близько 440 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких понад 65 тисяч дітей та майже 76 тисяч людей старшого віку. Із початку повномасштабної війни до столиці переїхали близько 260 тисяч переселенців. Міська влада продовжує розширювати програми соціальної підтримки для ВПО, забезпечуючи їм доступ не лише до медицини та освіти, а й до широкого спектра муніципальних послуг і допомоги.

За її словами, місто прагне створити для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну, відчуття стабільності та підтримки. У Києві діє комплексна система допомоги, що охоплює родини з дітьми, ветеранів, людей з інвалідністю, а також сім’ї загиблих захисників і захисниць України.

У межах програми матеріальну допомогу на суму 23,6 млн грн отримали майже 4 тисячі малозабезпечених мешканців столиці. Ще 65,5 млн грн місто спрямувало на безоплатне харчування для понад 21 тисячі дітей у школах та дитячих садках.

Крім того, 38 тисяч осіб скористалися компенсацією за пільговий проїзд у громадському транспорті. На ці потреби з міського бюджету виділили 15 млн грн.

Для переселенців також діють інші види підтримки: щомісячні виплати дітям з інвалідністю, допомога людям з інвалідністю І групи, одноразові виплати багатодітним сім’ям, а також програми оздоровлення та відпочинку дітей із числа ВПО.

Окремо в столиці реалізують програму "Підтримка киян-захисників та захисниць", яка передбачає допомогу внутрішньо переміщеним учасникам бойових дій, зареєстрованим у Києві понад рік.

Серед програм підтримки для учасників бойових дій із числа ВПО:

одноразова виплата у розмірі 45 тис. грн для звільнених із полону;

матеріальна допомога неповнолітнім дітям і непрацездатним батькам загиблих, зниклих безвісти та тих, хто в полоні;

компенсація вартості навчання до 25 тис. грн;

безплатна фізична та психологічна реабілітація;

оздоровлення та санаторно-курортне лікування;

компенсація за відпочинок до 12 тис. грн на кожного члена сім’ї.

Також ветерани з інвалідністю І та ІІ групи, які отримали ампутацію кінцівок під час захисту України та зареєстровані у Києві понад рік, можуть отримати компенсацію за придбання автомобіля: до 665 тис. грн – за новий автомобіль та до 320 тис. грн – за вживаний.

За консультаціями та підтримкою внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, що працює на лівому березі столиці. У центрі переселенцям надають індивідуальні консультації з питань, пов’язаних із переїздом та адаптацією, первинну юридичну й психологічну допомогу, соціальний супровід, а також допомагають з оформленням і відновленням документів.

Окрім цього, відвідувачі центру мають можливість долучатися до культурних та освітніх заходів, які сприяють інтеграції та підтримці громади ВПО.

