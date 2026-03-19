Киев и четыре области сформировали более 60% рынка новых авто в феврале

Киев возглавил рынок новых легковушек в феврале

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Львовская, Днепропетровская и Одесская области. Совокупно они обеспечили 61% всех продаж.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольший объем продаж зафиксирован в столице, где за месяц приобрели 1429 новых легковых автомобилей. Киевская область заняла второе место с показателем в 454 авто.

В пятерку лидеров также вошли Львовская область с результатом 265 проданных машин, Днепропетровская – 258 единиц и Одесская – 241 автомобиль.

В большинстве этих регионов самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4. В то же время в Одесской области лидером продаж был Renault Duster.

Таким образом, спрос на новые автомобили в Украине остается высококонцентрированным в нескольких ключевых регионах, в первую очередь в столице и прилегающих областях.

Заметим, февраль традиционно является одним из самых спокойных месяцев на авторынке. Февраль 2026 не просто подтвердил эту традицию, он усилил ее эффектом глубокой коррекции после аномальной активности конца прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко