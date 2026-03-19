- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Київ і чотири області сформували понад 60% ринку нових авто у лютому
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. Сукупно вони забезпечили 61% усіх продажів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільший обсяг продажів зафіксовано у столиці, де протягом місяця придбали 1429 нових легкових автомобілів. Київська область посіла друге місце з показником 454 авто.
До п’ятірки лідерів також увійшли Львівська область із результатом 265 проданих машин, Дніпропетровська — 258 одиниць та Одеська — 241 автомобіль.
У більшості цих регіонів найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4. Водночас в Одеській області лідером продажів був Renault Duster.
Таким чином, попит на нові автомобілі в Україні залишається висококонцентрованим у кількох ключових регіонах, насамперед у столиці та прилеглих областях.
Зауважимо, лютий традиційно є одним із найспокійніших місяців на авторинку. Лютий 2026-го не просто підтвердив цю традицію, він підсилив її ефектом глибокої корекції після аномальної активності кінця минулого року.