В Україні обвалилися продажі китайських автомобілів

BYD Sea Lion / Infocar

Впродовж лютого українці придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 48% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості автомобілів нових було 386 од. (-44%), а вживаних – 80 од. (-62%) од.

Більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 38% (у лютому 2025 року було 83%). Серед завезених китайських легковиків:

  • бензинових авто - 29%,
  • гібридних – 28%,
  • дизельних - 5%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Sea Lion 06 - 21 од.;
  2. MG ZS - 19 од.; 
  3. Chery Tiggo 4 - 18 од.
  4.  Jetour X50 - 17 од.;
  5. BYD Qin - 16 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. Buick Envision - 13 од.; 
  2. Volvo S90 - 7 од.; 
  3. Аudi Q4 - 7 од.;
  4. BYD Song L - 6 од.; 
  5. BYD Song Plus - 5 од.

Зауважимо, китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг. 

За лютий 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Цікавим фактом лютневого ринку нових авто, є охолодження інтересу до китайських електромобілів. Завдяки привабливій ціні та легкій доступності, навіть без офіційних представництв і сервісів в Україні, минулого року лідером серед нових авто стала китайська марка BYD, випередивши давнього рекордсмена Toyota.

Але наразі BYD, який став переможцем у рейтингу 2025 року, та ще був присутній у десятці в зрізі за січень, цього разу випав з Топ-10 марок лютого. 

Автор:
Світлана Манько