В Украине упали продажи китайских автомобилей на 48%

BYD Sea Lion / Infocar

В течение февраля украинцы приобрели 466 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 386 ед. (-44%), а подержанных – 80 ед. (-62%) ед.

Большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 38% (в феврале 2025 года было 83%). Среди завезенных китайских легковушек:

  • бензиновых авто – 29%,
  • гибридных – 28%,
  • дизельных – 5%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Sea Lion 06 - 21 ед;
  2. MG ZS – 19 ед.;
  3. C hery Tiggo 4 – 18 ед.
  4. J etour X50 – 17 ед.;
  5. BYD Qin - 16 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

  1. B uick Envision – 13 ед.;
  2. V olvo S90 – 7 ед.;
  3. А udi Q4 – 7 ед.;
  4. BYD Song L – 6 ед.;
  5. BYD Song Plus - 5 ед.

Отметим, что китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых авто. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот.

За февраль 2026 украинцы приобрели около   4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.

Но BYD, который стал победителем в рейтинге 2025 года, и еще присутствовал в десятке в срезе за январь, на этот раз выпал из Топ-10 марок февраля.

Светлана Манько