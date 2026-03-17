В Украине упали продажи китайских автомобилей на 48%

В течение февраля украинцы приобрели 466 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 386 ед. (-44%), а подержанных – 80 ед. (-62%) ед.

Большинство легковых автомобилей из Китая были электромобили – 38% (в феврале 2025 года было 83%). Среди завезенных китайских легковушек:

бензиновых авто – 29%,

гибридных – 28%,

дизельных – 5%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Sea Lion 06 - 21 ед; MG ZS – 19 ед.; C hery Tiggo 4 – 18 ед. J etour X50 – 17 ед.; BYD Qin - 16 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

B uick Envision – 13 ед.; V olvo S90 – 7 ед.; А udi Q4 – 7 ед.; BYD Song L – 6 ед.; BYD Song Plus - 5 ед.

Отметим, что китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых авто. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот.

За февраль 2026 украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой луны стала Toyota.

Интересным фактом февральского рынка новых авто является охлаждение интереса к китайским электромобилям. Благодаря привлекательной цене и легкой доступности, даже без официальных представительств и сервисов в Украине, в прошлом году лидером среди новых автомобилей стала китайская марка BYD, опередив давнего рекордсмена Toyota.

Но BYD, который стал победителем в рейтинге 2025 года, и еще присутствовал в десятке в срезе за январь, на этот раз выпал из Топ-10 марок февраля.