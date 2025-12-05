Киев получил резервные автономные котельные для больниц (ФОТО)

В Киеве вместе с послом Бельгии Люком Якобсом и директором Enabel Дирком Депре протестировали резервную автономную котельную одного из медучреждений столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Бельгия инвестировала в автономные котельные

Киев получил котельную благодаря сотрудничеству с бельгийским агентством по международному сотрудничеству Enabel, которое профинансировало производство 16 комплектов таких автономных котельных при поддержке правительства Королевства Бельгия.

Эти котельные предназначены для работы в случае обесточений, вызванных массированными вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры, и будут обеспечивать бесперебойное отопление медучреждений столицы.

О котельных

Каждый комплект автономной котельной включает в себя три единицы: котельную на платформе и две топливные емкости по 6 м³ каждая. Мощность одной котельной составляет 1800 кВт, что в три раза превышает мощность котельных, которые находятся в распоряжении "Киевтеплоэнерго". Это позволяет снабжать теплом большие объекты и эффективнее реагировать на обесточивание.

Благодаря поддержке международных партнеров, столица в этом году увеличивает количество мобильных котельных с 54 до 70. Кроме того, с помощью агентства Enabel для бесперебойного энергоснабжения школ уже установлено 36 генераторов общей мощностью 4 тысячи кВт.

Напомним, правительство упростило процедуры для установки когенерационных установок, блочно-модульных котельных, газовых и дизельных генераторов, систем накопления энергии. Ранее действовали ограничения по мощности, что затрудняло запуск таких объектов в больницах, школах или на коммунальных предприятиях. Теперь эти барьеры убраны, и общины могут устанавливать необходимые мощности гораздо быстрее.