Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)

У Києві разом із послом Бельгії Люком Якобсом та директором Enabel Дірком Депре протестували резервну автономну котельню одного з медзакладів столиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Бельгія інвестувала в автономні котельні

Київ отримав котельню завдяки співпраці з бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel, яке профінансувало виробництво 16 комплектів таких автономних котелень, за підтримки уряду Королівства Бельгія.

Ці котельні призначені для роботи у разі знеструмлень, викликаних масованими ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, та допомагатимуть забезпечувати безперебійне опалення медзакладів столиці.

Про котельні

Кожен комплект автономної котельні включає три одиниці: котельню на платформі та дві паливні ємності по 6 м³ кожна. Потужність однієї котельні становить 1800 кВт, що втричі перевищує потужність котелень, які наразі перебувають у розпорядженні "Київтеплоенерго". Це дозволяє забезпечувати теплом більші об’єкти та ефективніше реагувати на знеструмлення.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів столиця цього року збільшує кількість мобільних котелень із 54 до 70. Крім того, за допомогою агентства Enabel для безперебійного енергопостачання шкіл уже встановлено 36 генераторів загальною потужністю 4 тисячі кВт.

Нагадаємо, уряд спростив процедури для встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень, газових і дизельних генераторів, систем накопичення енергії. Раніше діяли обмеження за потужністю, що ускладнювало запуск таких об'єктів у лікарнях, школах чи на комунальних підприємствах. Тепер ці бар'єри прибрано, і громади можуть встановлювати необхідні потужності значно швидше.