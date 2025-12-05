Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)

котельня
Автономні котельні для критичної інфраструктури Києва / КМДА

У Києві разом із послом Бельгії Люком Якобсом та директором Enabel Дірком Депре протестували резервну автономну котельню одного з медзакладів столиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Бельгія інвестувала в автономні котельні

Київ отримав котельню завдяки співпраці з бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel, яке профінансувало виробництво 16 комплектів таких автономних котелень, за підтримки уряду Королівства Бельгія.

Ці котельні призначені для роботи у разі знеструмлень, викликаних масованими ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, та допомагатимуть забезпечувати безперебійне опалення медзакладів столиці.

Про котельні 

Кожен комплект автономної котельні включає три одиниці: котельню на платформі та дві паливні ємності по 6 м³ кожна. Потужність однієї котельні становить 1800 кВт, що втричі перевищує потужність котелень, які наразі перебувають у розпорядженні "Київтеплоенерго". Це дозволяє забезпечувати теплом більші об’єкти та ефективніше реагувати на знеструмлення.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів столиця цього року збільшує кількість мобільних котелень із 54 до 70. Крім того, за допомогою агентства Enabel для безперебійного енергопостачання шкіл уже встановлено 36 генераторів загальною потужністю 4 тисячі кВт.

Фото 2 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)
Фото 3 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)
Фото 4 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)
Фото 5 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)
Фото 6 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)
Фото 7 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)
Фото 8 — Київ отримав резервні автономні котельні для лікарень (ФОТО)

Нагадаємо, уряд спростив процедури для встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень, газових і дизельних генераторів, систем накопичення енергії. Раніше діяли обмеження за потужністю, що ускладнювало запуск таких об'єктів у лікарнях, школах чи на комунальних підприємствах. Тепер ці бар'єри прибрано, і громади можуть встановлювати необхідні потужності значно швидше.

Автор:
Ольга Опенько