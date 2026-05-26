Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев построит сеть велодорожек почти на 50 км: маршруты соединят центр и спальные районы

велодорожки
Киев развивает велотранспорт: планы на ближайшие годы / КГГА

В Киеве в течение 2026-2027 годов планируют создать четыре магистральных веломаршрута общей протяженностью почти 50 км, которые соединят центр города с жилыми массивами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новые веломаршруты в Киеве

Новые веломаршруты соединят центральную часть города с жилыми массивами Троещина, Виноградарь, Теремки и Соломенка. Реализация проектов запланирована на 2026-2027 годы.

В КГГА отмечают, что развитие велоинфраструктуры должно способствовать уменьшению транспортных пробок и сокращению вредных выбросов в воздух благодаря популяризации велосипедного транспорта.

Также отмечается, что при проектировании и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры обязательно предполагается создание непрерывной, безопасной и удобной велосети.

Закупки работ будут производиться через электронную систему Prozorro.

Напомним, в Киеве упорядочили размещение пунктов проката вело- и электротранспорта. Раньше многие локации для электросамокатов, мопедов и велосипедов занимали коммунальные территории бесплатно и часто мешали пешеходам. Теперь такие площадки будут передаваться в аренду через открытые онлайн-аукционы Prozorro.Продажи.

Автор:
Ольга Опенько