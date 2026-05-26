Киев построит сеть велодорожек почти на 50 км: маршруты соединят центр и спальные районы

В Киеве в течение 2026-2027 годов планируют создать четыре магистральных веломаршрута общей протяженностью почти 50 км, которые соединят центр города с жилыми массивами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новые веломаршруты соединят центральную часть города с жилыми массивами Троещина, Виноградарь, Теремки и Соломенка. Реализация проектов запланирована на 2026-2027 годы.

В КГГА отмечают, что развитие велоинфраструктуры должно способствовать уменьшению транспортных пробок и сокращению вредных выбросов в воздух благодаря популяризации велосипедного транспорта.

Также отмечается, что при проектировании и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры обязательно предполагается создание непрерывной, безопасной и удобной велосети.

Закупки работ будут производиться через электронную систему Prozorro.

Напомним, в Киеве упорядочили размещение пунктов проката вело- и электротранспорта. Раньше многие локации для электросамокатов, мопедов и велосипедов занимали коммунальные территории бесплатно и часто мешали пешеходам. Теперь такие площадки будут передаваться в аренду через открытые онлайн-аукционы Prozorro.Продажи.