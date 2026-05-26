Київ розбудує мережу велодоріжок майже на 50 км: маршрути з’єднають центр і спальні райони

У Києві протягом 2026–2027 років планують створити чотири магістральні веломаршрути загальною протяжністю майже 50 км, які з’єднають центр міста з житловими масивами.

Нові веломаршрути з’єднають центральну частину міста з житловими масивами Троєщина, Виноградар, Теремки та Солом’янка. Реалізацію проєктів заплановано на 2026–2027 роки.

У КМДА зазначають, що розвиток велоінфраструктури має сприяти зменшенню транспортних заторів і скороченню шкідливих викидів у повітря завдяки популяризації велосипедного транспорту.

Також наголошується, що під час проєктування та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури обов’язково передбачається створення безперервної, безпечної та зручної веломережі.

Закупівлі робіт здійснюватимуться через електронну систему Prozorro.

