Киев ремонтирует Северный мост, Лукьяновскую и путепроводы: какой график работ

Текущие ремонты дорог продолжаются / Агентство восстановления

С 26 марта по 1 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение рядом мостов, путепроводов и улиц из-за ремонтных работ.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонтные работы в столице

26 марта работы будут проходить на Северном мосту и путепроводе на Приднепровском шоссе через железнодорожные пути.

27 марта ремонтные работы продолжатся на Северном мосту и путепроводе на пересечении Приднепровского шоссе и улицы Стройиндустрии.

28 марта планируется работа на Северном мосту, путепроводе через железнодорожные пути на улице Николая Василенко и на мосту через реку Лыбидь на Столичном шоссе.

29 марта ремонтные работы будут проходить на Северном мосту и мосту через реку Лыбидь на Столичном шоссе. Одновременно, с 29 марта по 1 апреля, дорожные работы будут продолжаться на улице Лукьяновской в обоих направлениях.

Транспортное движение при ремонте будет ограничено частично и поэтапно. При ухудшении погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены, а водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Украине продолжаются активные работы по восстановлению дорожного покрытия на автодорогах государственного значения. За прошедшие сутки, 24 марта, дорожники ликвидировали повреждения на площади 109 тыс. м².

Автор:
Ольга Опенько