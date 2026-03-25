Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Київ ремонтує Північний міст, Лук’янівську та шляхопроводи: який графік робіт

Поточні ремонти автошляхів тривають / Агентство відновлення

З 26 березня до 1 квітня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів, шляхопроводів та вулиць через ремонтні роботи. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонтні роботи у столиці

26 березня, роботи проходитимуть на Північному мосту та шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.

27 березня ремонтні роботи продовжаться на Північному мосту та шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вулиці Будіндустрії.

28 березня планується робота на Північному мосту, шляхопроводі через залізничні колії на вулиці Миколи Василенка та на мосту через річку Либідь на Столичному шосе.

29 березня ремонтні роботи відбуватимуться на Північному мосту та мосту через річку Либідь на Столичному шосе. Одночасно, з 29 березня до 1 квітня, дорожні роботи триватимуть на вулиці Лук’янівській у обох напрямках.

Транспортний рух під час ремонту буде обмежено частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені, а водіїв просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, в Україні тривають активні роботи з відновлення дорожнього покриття на автошляхах державного значення. За минулу добу, 24 березня, дорожники ліквідували пошкодження на площі 109 тис. м².

Автор:
Ольга Опенько