Киев требует 3,67 млрд грн компенсации от бывшего подрядчика строительства метро на Виноградаре

Киевские городские власти и КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке требуют взыскания 3,67 млрд грн с АО "Киевметрострой" – бывшего подрядчика строительства метро на Виноградаре, который в 2018–2023 годах осуществлял строительные работы на объекте.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Ущерб на 3,7 млрд грн

Отмечается, что по результатам комплексной строительно-технической и экономической экспертизы определен размер имущественного ущерба, нанесенного "Киевметростроем" общине Киева и предприятию.

Документально подтверждено, что акционерное общество не выполнило установленный договором срок строительства участка метрополитена на Виноградарь, в результате чего нанесло ущерб столичной общине в размере 2,3 млрд грн.

Кроме того, КП "Киевский метрополитен" имеет право на неустойку: штрафы за нарушение сроков окончания работ и сдачи объекта в эксплуатацию в размере 1,37 млрд грн

Экспертиза также оценивает объемы фактически выполненных строительных работ, поскольку подрядчик не предоставил по требованию "Киевского метрополитена", в частности из-за обращения в суд, полного пакета документов о выполненных им работах.

Заказчик строительства – КП "Киевский метрополитен" – выполнял технический надзор и контроль за проведением работ и выполнением условий договора. В то же время "Киевметрострой" не выполнил взятые на себя договорные обязательства перед жителями столицы и городскими властями, что привело к срыву сроков реализации проекта строительства метро на Виноградарь.

Судебное экспертное исследование позволило установить общую стоимость выполненных на объекте работ, не оформленных подрядной организацией установленным в соответствии с условиями договора порядком. Напомним, что АО "Киевметрострой" предоставило подписанные акты выполненных работ только на сумму 44,13 млн грн.

Проблемное строительство

В декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

Уже 139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь в столице, возложил полученные деньги на депозит.

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада".

В настоящее время работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.