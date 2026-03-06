Запланована подія 2

Киев убрал более 1000 незаконных рекламных конструкций в месяц

КГГА
Демонтаж рекламы в Киеве / КГГА

В феврале в Киеве демонтировали 1173 рекламные конструкции и вывески, установленные с нарушением законодательства. Больше всего демонтажей пришлось на фасады зданий – 775 конструкций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев чистит город

В течение февраля в Киеве демонтировали 1173 рекламные конструкции и вывески, установленные с нарушением законодательства. Из них 656 объектов убрали бригады КП "Киевреклама", еще 517 владельцев устранили самостоятельно после соответствующих предписаний.

Директор КП "Киевреклама" Марина Декань отметила, что ежедневно работают над тем, чтобы городское пространство было чистоплотным и упорядоченным.

"Мы убираем опасные и незаконно установленные конструкции, обследуем город и реагируем на обращения жильцов. В феврале особое внимание уделили демонтажу рекламных объектов с некорректной подсветкой. За месяц обследовали 7 052 локации, и такая системная работа делает город более безопасным и более упорядоченным", - сказал он.

Больше всего демонтажей пришлось на фасады зданий – 775 конструкций. Кроме того, убрали 152 объекта на заборах, 155 штендеров, 36 наземных конструкций, 40 рекламных элементов на опорах и элементах транспортной инфраструктуры и 15 конструкций на крышах зданий.

Фото 2 — Киев убрал более 1000 незаконных рекламных конструкций в месяц
Фото 3 — Киев убрал более 1000 незаконных рекламных конструкций в месяц
Фото 4 — Киев убрал более 1000 незаконных рекламных конструкций в месяц
Фото 5 — Киев убрал более 1000 незаконных рекламных конструкций в месяц

Напомним, что почти 22 тысячи проверок носителей рекламы провела Госпродпотребслужба в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году. Больше замечаний собрали бизнесы на Харьковщине, Киевщине и Черниговщине, а общая сумма штрафов составила 10,68 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько