Новини
Дата публікації
Київ прибрав понад 1000 незаконних рекламних конструкцій за місяць

КМДА
Демонтаж реклами у Києві / КМДА

У лютому в Києві демонтували 1 173 рекламні конструкції та вивіски, встановлені з порушенням законодавства. Найбільше демонтажів припало на фасади будівель – 775 конструкцій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ чистить місто

Упродовж лютого в Києві демонтували 1 173 рекламні конструкції та вивіски, встановлені з порушенням законодавства. З них 656 об’єктів прибрали бригади КП "Київреклама", ще 517 власники усунули самостійно після відповідних приписів.

Директорка КП "Київреклама" Марина Декань зазначила, що щодня працюють над тим, аби міський простір був охайним і впорядкованим.

"Ми прибираємо небезпечні та незаконно встановлені конструкції, обстежуємо місто та реагуємо на звернення мешканців. У лютому особливу увагу приділили демонтажу рекламних об’єктів із некоректним підсвічуванням. За місяць обстежили 7 052 локації, і така системна робота робить місто безпечнішим та більш впорядкованим", – повідомила вона.

Найбільше демонтажів припало на фасади будівель – 775 конструкцій. Крім того, прибрали 152 об’єкти на парканах, 155 штендерів, 36 наземних конструкцій, 40 рекламних елементів на опорах та елементах транспортної інфраструктури і 15 конструкцій на дахах будівель.

Нагадаємо, що майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році, що на 14% більше, ніж у 2024 році.  Найбільше зауважень зібрали бізнеси на Харківщині, Київщині та Чернігівщині, а загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько