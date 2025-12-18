"Киевавтодор" сообщает об ограничении движения на Большой кольцевой дороге Киева

В Киеве будет частично ограничиваться движение транспорта на Большой кольцевой дороге в Оболонском районе из-за ремонта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В столице с 19 по 31 декабря частично ограничат движение транспорта на Большой кольцевой дороге в Оболонском районе. Ограничения связаны с ремонтом распределительного ограждения на участке дороги в обоих направлениях.

В городском коммунальном предприятии извиняются за временные неудобства и призывают водителей планировать маршруты с учетом ограничений.

Фото: КГГА

Напомним, в Киеве идет капитальный ремонт Харьковского шоссе в Дарницком районе. Дорожники обновляют около 5,5 км магистрали, восстанавливают подземные пешеходные переходы, устанавливают лифты и новые светофоры. Движение транспорта уже открыто на части обновленного участка.